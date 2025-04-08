На День Победы Народный музей Петербурга представит коллекцию

К 80-летию Победы народный музей «А музы не молчали…» средней школы имени Дмитрия Шостаковича откроет выставку уникальных экспонатов.

Данные предметы были собраны учителем физкультуры Евгением Линдом и его учениками. В коллекции музея хранится более 20 тысяч подлинных свидетельств подвига деятелей культуры и искусства блокадного Ленинграда.

По словам руководителя школьного народного музея Виктория Крылова, выставка призвана рассказать судьбе девяти учреждений, которые продолжали работать в годы блокады. По ее словам, история будет представлена через подлинные предметы и документы, которые обычно хранятся в фондах.

В музее представлены подлинные экспонаты, рассказывающие о жизни блокадного Ленинграда: рукописи Ольги Берггольц, печатная машинка Даниила Гранина и радиоприемник Лазаря Маграчева, через который он услышал новость о взятии Берлина.

Отдельный раздел посвящен основателю музея Евгению Линду, чье 100-летие отметили 8 апреля. По словам Крыловой, Линд пережил тяжелую травму и несколько клинических смертей. Однажды его спасла новость о том, что следопыты нашли летчика, доставившего в блокадный город Седьмую симфонию Шостаковича.

Народный музей школы №235 занимает три этажа в отдельном здании. Он входит в Союз музеев России, а его имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга.