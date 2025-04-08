Смольный ищет подрядчика для сноса сгоревшего спортклуба на Крестовском

Cмольный ищет подрядчика для демонтажа остатков сгоревшего неработающего спортклуба на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Представители администрации выделили на работы больше 90 миллионов рублей.

Спортивный комплекс Sport Palace признали самостроем больше десяти лет назад. Здание было закрыто с 2021, а 10 сентября 2024 года полностью сгорел. Теперь власти приняли решение о его сносе, затратив на это больше 90 миллионов рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 25 апреля, а завершить демонтаж здания необходимо до 15 декабря.

Еще в 2021 году ГАТИ вынесла ордер на снос здания, однако решение так и не было реализовано. Также в январе 2024 года ККИ вновь распорядился снести постройку, затем срок перенесли на июнь, а в сентябре в пустующем здании случился крупный пожар. Жертв не было, но сооружение пришло в аварийное состояние, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

Представитель юридических лиц бывшего спортклуба Роман Курбатов заявил, что инвестиционный договор был выполнен с их стороны, однако город отказался от своих обязательств, а само здание признали самостроем. Курбатов также добавил, что теперь территория парка будет завалена строительным мусором.