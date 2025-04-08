Банк России выпустит памятные монеты к юбилею Победы

К 9 апрелю Центральный банк России введет в обращение новые памятные монеты, посвященные 80-летию Победы. Данная серия включает пять монет разного номинала, выполненных из драгоценных и недрагоценных металлов.

Среди них две серебряные монеты — номиналом 3 и 100 рублей. Трехрублевая весит 31,1 грамма и имеет диаметр 39 миллиметров, а стограммовая монета достоинством 100 рублей достигает отметки 100 миллиметре в диаметре. Обе изготовлены из серебра 925-й пробы.

Также к юбилею Победы будут выпущены золотые монеты достоинством в 50 и 10 тысяч рублей. Их диаметры составят 22,6 и 100 миллиметров соответственно. Кроме того, будет отчеканена монета из недрагоценного металла номиналом 50 рублей, сообщает пресс-служба ЦБ.

На лицевой стороне всех монет изображен герб России, номинал и обозначение металла по таблице Менделеева. Оборотые стороны отличаются в зависимости от номинала. На трехрублевой серебряной монете размещен логотип 80-летия Победы — знаменитый монумент «Родина-мать зовет!». Ее тираж составит 3 тысячи экземпляров. Серебряная 100-рублевая монета украшена сценой водружения знамени над Рейхстагом советскими солдатами. Таких монет выпустят всего 150 штук.

Золотая монета в 50 рублей повторяет дизайн трехрублевой, но ее тираж — 1 тысяча экземпляров. На самой редко и ценной монете в 10 тысяч рублей находится изображает советских воинов, бросающих знамена Третьего рейха. Ее выпустят лимитированной партией в 50 штук.