Колесов пообещал в Петербурге мокрый снег и дождь

В Санкт-Петербурге 7 апреля, в среду, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Таким прогнозом поделился главный синоптик города на Неве Александр Колесов. В своем Telegram-канале он сообщил, что осадки начнутся примерно через 6 часов. При этом начальник Гидрометцентра города подчеркнул, что на юго-востоке Северной столице пока светит солнце, тогда как в Курортном районе начался снег.

По мнению специалиста, температура воздуха в Санкт-Петербурге составит от +2 до +3 градусов максимум. Начиная с середине дня, ветер повернет к северо-западному, усилясь до 7-12 метров в секунду. Как объяснил Колесов, в город на Неве вновь будет поступать холодный воздух с севера, что спровоцирует ночью осадки в виде снежных зарядов.