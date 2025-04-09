Милонов высказался о перспективах Ефремова после освобождения по УДО

Депутат Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказался о возможном возвращении актера Михаила Ефремова к нормальной жизни после освобождения по УДО. Артист, осужденный за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы, что привело к гибели 57-летнего Сергея Захарова.

В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» парламентарий отметил, что шанс на исправление существует всегда. Несмотря на всю омерзительность совершенного Михаилом Ефремовым поступка, он подчеркнул, что актер уже отбыл положенное наказание.

По мнению депутата, время, проведенное в заключении, возможно, уберегло Ефремова от еще более трагического финала. Он выразил убеждение, что Ефремов глубоко раскаялся в содеянном, осознав последствия своего пьянства и разгульного образа жизни, которые привели к гибели человека.

Депутат напомнил, что в России не принято наказывать дважды за одно преступление, и выразил надежду, что актер сохранил свой талант и теперь имеет возможность начать жизнь заново. При этом парламентарий добавил, что истинные последствия заключения для Ефремова станут понятны в ближайшее время.

Милонов заявил, что искренне верит в возможность позитивных перемен и от всей души желает Ефремову обрести покой, гармонию с Богом и жизненное благополучие. Депутат твердо надеется на возвращение Ефремова к активной творческой деятельности, подчеркнув его несомненный актерский талант.