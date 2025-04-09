Неограниченный страховой стаж для многодетных может стать стимулом к рождению

Минтруд предложил расширить пенсионные права многодетных матерей. Ведомство планирует отменить шестилетний лимит ухода за детьми для включения в страховой стаж. Инициатива коснется семей с четырьмя и более детьми.

Как пояснила изданию «360.ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, эта мера разработана по поручению президента Владимира Путина после встречи с многодетными семьями.

Бессараб задалась вопросом, почему бы не учитывать для многодетных матерей весь период ухода за детьми без каких-либо исключений. Она особо подчеркнула, что согласно действующим нормам, при уходе за третьим и последующими детьми можно ежегодно получать 5,4 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), что превышает размер коэффициентов, начисляемых при средней заработной плате.

Бессараб пояснила, что данная инициатива направлена на стимулирование рождаемости в стране.

Согласно расчетам Минтруда, реализация этого законопроекта позволит улучшить социальное положение порядка 400 тысяч многодетных матерей.