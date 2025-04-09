В Петербурге найден проектировщик нового НПЦ для площадки ОЭЗ в Шушарах

В Санкт-Петербурге определен проектировщик нового научно-производственного комплекса (НПЦ) для площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) в Шушарах.

Завершился конкурс по выбору подрядчика для разработки проектной документации, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Как сообщается, 9 апреля поступила единственная заявка, в результате чего закупка признана несостоявшейся. Тем не менее, с высокой вероятностью будет заключен договор с единственным участником и победителем конкурса на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации объекта капитального строительства в Шушарах. Стоимость контракта оценивается в 75 млн рублей. Название компании-победителя пока не разглашается.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, ответственный за промышленность и деятельность ОЭЗ, ранее озвучивал планы развития площадки «Шушары», занимающей территорию в 127,2 гектара. Завершение строительства инфраструктуры запланировано на 2028 год. Привлечение резидентов на эту площадку существенно усилит научно-технический, промышленный и оборонный потенциал Северной столицы, говорил чиновник.