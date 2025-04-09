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Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посветят 80-летию Победы

Валерия Трусова
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Фото: Baltphoto

В Петропавловской крепости готовится к открытию уникальный фестиваль песчаных скульптур, посвященный 80-летию Великой Победы. В создании экспозиции примут участие более 20 профессиональных скульпторов из России, Беларуси и других стран.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масштабный проект будет реализован с использованием полутора тысяч тонн песка, добытого в Ленинградской области. По словам директора фестиваля Алены Петровой, в этом году скульптуры станут еще более объемными и впечатляющими.

Экспозиция будет включать композиции, посвященные подвигу Ленинграда в годы блокады, известным фильмам о войне и творчеству композитора Вениамина Баснера.

Среди участников фестиваля — признанные мастера, в том числе чемпионы международных конкурсов и рекордсмены книги рекордов Гиннесса, что обещает сделать выставку особенно впечатляющей и профессиональной.

Фестиваль станет не только выставочным проектом, но и площадкой для творчества: для детей будут организованы мастер-классы.

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