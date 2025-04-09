СК заинтересовался травмированием 7-летнего мальчика в Петербурге

Следственный комитет России расследует обстоятельства травмирования 7-летнего ребенка в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба СК России.

По информации следствия, 7 апреля на ребенка, находившегося на территории детского сада, упала часть облицовки с крыши здания. Мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В связи с этим происшествием председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе расследования.

Доклад будет содержать подробную информацию о причинах происшествия, о действиях ответственных лиц и о мерах, принимаемых для установления всех обстоятельств случая.