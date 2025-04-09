Кинотеатры ведут борьбу с подростками-вандалами на сеансах «Майнкрафта»

Популярность фильма «Майнкрафт» привела к неожиданному побочному эффекту: в социальных сетях, в частности, в TikTok, распространился тренд, призывающий зрителей специально нарушать порядок во время сеансов. Кинотеатры пытаются с ним бороться. В России фильм выйдет только 12 апреля.

Этот тренд, связанный с конкретной сценой фильма, где появляется «куриный жокей» (зомби-ребенок на курице), привел к массовым нарушениям порядка в кинотеатрах по всему миру, пишет The Guardian.

В Великобритании и США зафиксированы многочисленные случаи неадекватного поведения зрителей: крики, бросание попкорна, и другие действия, мешающие просмотру фильма другим посетителям. В ответ на это многие кинотеатры вынуждены принимать меры, направленные на пресечение подобных инцидентов. Сети кинотеатров Cineworld, Radway и Reel в Великобритании, а также Regent Cinema в Уэльсе, разместили официальные предупреждения о выдворении нарушителей из кинозалов без возврата денег.

В США ситуация усугубилась в кинотеатре Township в Нью-Джерси, где группа несовершеннолетних устроила вандализм. В результате, кинотеатр временно ввел запрет на посещение сеансов «Майнкрафта» несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Напомним, что «Майнкрафт» собрал свыше 314 млн долларов по всему миру. Популярность фильма у молодежи и задала вышеописанный тренд. Пока социальная сеть TikTok не прокомментировала ситуацию.