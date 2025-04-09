В Петербурге отметили 75-летие предприятия «Радар мсс»

В рамках конференции «Будущее сильной России — в высоких технологиях» состоялось торжественное заседание Научно-технического совета, посвященное 75-летнему юбилею предприятия «Радар мсс».

За длительный период своего существования оно прошло впечатляющий путь, трансформировавшись из небольшого опытного конструкторского бюро в крупное, современное научно-производственное объединение, осуществляющее полный цикл разработки и производства, написал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что успех предприятия во многом обусловлен приверженностью компании развитию кадрового потенциала. «Радар мсс» активно инвестирует в будущее, создавая профильные классы в школах Санкт-Петербурга, формируя специализированные кафедры в ведущих вузах города и организуя масштабные научно-образовательные проекты.

Кириилл Поляков также пожелал «Радар мсс» и впредь оставаться флагманом инноваций в Санкт-Петербурге, продолжать достигать новых высот и вкладывать свой потенциал в развитие будущего.