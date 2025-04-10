Аферисты разработали новую схему мошенничества против участников СВО

Злоумышленники в сети разработали новые схемы мошенничества, направленные против военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», мошенники, представляясь сотрудниками Минздрава или правоохранительных органов, целенаправленно звонят военнослужащим, недавно купившим лекарства. Они утверждают, что приобретенные препараты — поддельные, пытаясь таким образом выманить деньги или персональные данные.

Мошенники также ложно заявляют о наличии выплат в размере от 150 тысяч рублей. Под предлогом необходимости уплаты налога на доходы, они требуют перевести средства на указанный ими банковский счет. Этот счет является частью мошеннической схемы.