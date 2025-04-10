Блогерша Аленушка ТВ поругалась с Екатериной Мизулиной на борту самолета

Блогер из Чебоксар, известная скандальным выходом в торговом центре, оказалась вовлечена в конфликт на борту самолета. В авиалайнере также находилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По данным «360.ru», утром 10 апреля Екатерина Мизулина обратилась в VIP-зал терминала аэропорта Шереметьево. Там она сообщила о конфликте с неизвестной женщиной на борту самолета рейса Чебоксары-Москва. Глава Лиги безопасного интернета решила подать письменное заявление по данному инциденту.

Согласно имеющимся данным, блогерша пыталась разжечь конфликт, параллельно снимая происходящее на видео. Эти действия вызвали возмущение у Мизулиной, которая решилась призвать нарушительницу к порядку.

В своем Telegram-канале Мизулина рассказала, что стюардессе пришлось чуть ли не вызывать наряд полиции для прекращения конфликта. Она обратила внимание, что возникшая задержка при выходе пассажиров могла стать причиной финансовых потерь для тех, кто спешил на стыковочные рейсы.

После выхода из самолета глава Лиги безопасного интернета обратилась в полицию. В результате правоохранительные органы задержали блогершу, которая в настоящее время дает объяснения в отделе полиции.