В Законодательном Собрании была организована выставка «Нацизм. Свидетельства», посвященная подвигу узников фашистских концлагерей.

«Сохранение исторической памяти — важнейшее направление деятельности государства, общества, некоммерческих организаций, политических партий и иных организаций. Работа по сохранению исторической памяти и справедливости — приоритет партии “Единая Россия”, что отражено в Народной программе партии и в отдельном одноименном партийном проекте.

Выставка “Нацизм. Свидетельства” как раз и является способом сохранения исторической памяти. Выставка посвящена сохранению памяти об ужасах и преступлениях нацистского режима с целью недопущения подобных проявлений в будущем. Особенно ценно, что в организации выставки приняли участие различные структуры: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ, Муниципальный округ Семёновский и творческая мастерская «eL Fert».

Подобная синергия демонстрирует одинаковые социально значимые приоритеты среди различных акторов. Отрадно, что значимый вклад в общее дело внесли представители партии “Единая Россия”, а именно — Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения партии Александр Бельский и глава МО Семеновский Илья Стрелков.