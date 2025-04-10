Иммунолог Попова назвала пиццу потенциально опасным аллергеном

По словам аллерголога-иммунолога Натальи Поповой, любимая многими пицца таит в себе потенциальную опасность.

В беседе с «NEWS.ru» специалист пояснила, что пицца, являясь многокомпонентным блюдом, представляет особый риск возникновения аллергических реакций. Она отметила, что ключевую роль играет как качество используемых продуктов, так и технология приготовления.

Попова подчеркнула, что в состав традиционной пиццы входят многочисленные ингредиенты — тесто, различные сорта сыра, томатная паста, мясные продукты, овощи и специи, каждый из которых потенциально может выступать аллергеном.

Врач рассказала, что для точного выявления аллергена в пицце необходимо тестировать каждый компонент блюда отдельно. Она отметила, что аллергическую реакцию может вызывать не сам продукт, а его неудовлетворительное качество или наличие посторонних добавок.

Специалист привела пример, что различные пищевые добавки (консерванты, красители, стабилизаторы), используемые в промышленном производстве продуктов, способны провоцировать негативные реакции даже у людей без склонности к аллергии. В таких случаях, подчеркнула Попова, стандартные методы диагностики оказываются малоэффективными.