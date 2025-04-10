Подростку за принуждение к даче ложных показаний запретили ходить в школу

Санкт-Петербургский суд отклонил ходатайство следствия об аресте несовершеннолетнего подростка, подозреваемого в принуждении свидетелей к даче ложных показаний и применении насилия. Вместо этого ему запретили определенные действия, среди которых — посещение школы.

По версии следствия, в начале апреля подозреваемый из мести за информацию, предоставленную одним несовершеннолетним в онлайн-сообщество о конфликте у торгового центра, заставил последнего записать видео с извинениями, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Подозреваемый также подговорил своего знакомого принудить еще одного приятеля к участию в записи видео с последующим физическим насилием. Подозреваемый свою вину отрицает.

Суд, учитывая возраст подозреваемого, отказал в аресте, избрав в качестве меры пресечения запрет на определенные действия. До начала июня подросток обязан находиться дома в ночное время, ему запрещено посещать учебное заведение, общаться с участниками дела и пользоваться средствами связи. Также он обязан являться по вызовам следователя и суда.