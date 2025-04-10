Спасшихся на балконе мужчин при пожаре в Колпино сняли пожарные

В Колпино пожарные спасли троих человек из горящей квартиры на 11 этаже жилого дома.

Пожар начался около полуночи на улице Братьев Радченко, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия.

После того, как пожарные прибыли на место, выяснилось, что пламя охватило кухню, комнату и коридор в квартире одного из жилых домов в Колпино. При этом общая площадь пожара составила 26 квадратных метров.

Пострадавшие мужчины находились на балконе 11 этажа жилого дома и были спасены пожарными при помощи специального оборудования. Все трое были госпитализированы.

В данный момент причины пожара устанавливаются дознавателями МЧС. Ведется соответствующее расследование произошедшего.