В Смольном рассказали об изменениях в работе транспорта при переходе на НМТО

В Санкт-Петербурге подвели итоги трехлетней работы по новой модели транспортного обслуживания пассажиров (НМТО), запущенной в апреле 2022 года.

Реформа преследовала цель сделать общественный транспорт города более социальным, доступным, быстрым и комфортным, заменив маршрутные такси на единую, хорошо скоординированную сеть маршрутов, отметили в пресс-службе Смольного.

НМТО обеспечила расширение льгот для всех категорий пассажиров: студентов, школьников, пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей, семей, потерявших кормильца, участников СВО и членов их семей. На всех маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов действуют все виды проездных, включая льготные, рассказал губернатор города на Неве Александр Беглов.

По его словам, введены новые тарифы, повышающие удобство оплаты проезда: пересадочный тариф «60 минут», разовый проездной на базе QR-кода. Показатели использования новых систем оплаты говорят об их востребованности: свыше 1,2 млрд транзакций по карте «Подорожник», 201 млн использований пересадочного тарифа «60 минут», свыше 10,4 млн транзакций по билету «90 минут» и почти 132 тысячи приобретений билета на базе QR-кода.

Как заявил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, переход на НМТО позволил сделать транспорт безопасным и социальным.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев добавил, что новая система позволила по-другому контролировать движение транспорта — с помощью геотрекеров. Кроме того, теперь оплата перевозчиков происходит по факту выполненной работы.