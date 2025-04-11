Петербуржцы сообщают о сбое в работе «Яндекс.Почты»

Пользователи сервиса «Яндекс.Почта» столкнулись с техническим сбоем. Большинство жалоб касается работы веб-версии сервиса и мобильного приложения.

По данным детектора сбоев Downdetector, первые жалобы были зафиксированы около 12:45 по московскому времени, а уже через 25 минут их количество превысило 1,6 тысячи.

Сбой затронул как веб-версию почты, так и мобильные приложения. Многие пользователи жалуются на ошибки при загрузке интерфейса и невозможность проверить письма. Наибольшее количество сообщений о проблемах зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Московской, Тверской и Нижегородской областей.