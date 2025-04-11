В воскресенье по температуре в Петербурге будет первый весенний день

В ночь на субботу температура упадет до -5 градусов, но уже в понедельник воздух прогреется до +15 градусов и выше.

Ночью 12 апреля на территории Санкт-Петербурга опустится до -3…-5 градусов. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, в субботу погода вновь будет пасмурной. Циклон принесет в регион атмосферный фронт, который продержится почти весь день. Синоптик прогнозирует мокрый снег, во второй половине дня возможен дождь. Однако осадки будут слабыми — утром выпадет не больше одного сантиметра снега, который затем растает. Дневная температура составит +3…+4 градусов.

Синоптик рассказал, в воскресенье ненадолго придет весна, а следом — и лето. Воздух прогреется до +10 градусов. Кроме того, 14 апреля столбики термометров могут подняться выше +15 градусов, отметил Колесов.