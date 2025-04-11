Гибкий график и карьера привлекают россиян в торговлю — Авито Работа

Торговля продолжает удерживать лидирующие позиции среди самых распространенных видов занятости, согласно исследованию Авито Работа, в котором приняли участие 10 000 респондентов. Практически каждый второй россиянин (49%) так или иначе связан с этой отраслью: 16% работают в ней в данный момент, 23% имели подобный опыт в прошлом, а 10% временно приостановили свою деятельность.

Исследование проведено в рамках подготовки к национальному Чемпионату розничных профессий Retail Skills, который состоится в Москве.

Структура занятости в торговле представлена преимущественно рядовыми сотрудниками (41%), представителями высшего менеджмента (33%) и руководителями отделов (28%). Интерес к работе в этой сфере проявляет каждый четвёртый россиянин (26%), при этом наибольшую заинтересованность демонстрируют топ-менеджеры (37%), руководители подразделений (33%) и офисные работники (30%). Среди возрастных групп наиболее активны граждане 25-44 лет (по 31%) и молодые люди 18-24 лет (30%).

К числу основных преимуществ работы в торговле респонденты относят свободный график (41%), возможность дополнительного заработка (35%), прямую зависимость дохода от личных усилий (32%), а также низкий порог входа для новичков (27%) и перспективы карьерного роста (25%). Вместе с тем 37% опрошенных указывают на высокий уровень стресса и необходимость постоянного взаимодействия с клиентами, 34% отмечают неудовлетворительный уровень заработной платы, а 31% сталкиваются с регулярными конфликтами с покупателями.

Для половины участников исследования решающим фактором при выборе работы стало бы повышение заработной платы. Гибкий график или возможность удаленной работы важны для 40% респондентов (среди женщин этот показатель достигает 46%, среди мужчин — 34%), тогда как 34% ценят в первую очередь надежность работодателя.

Формирование представлений о работе в торговле происходит преимущественно через личный опыт: 35% ориентируются на мнение знакомых, 33% — на собственную профессиональную биографию. При этом 30% признают недостаточную осведомлённость о реальных условиях труда. Менее значимую роль играют изучение вакансий (13%), обсуждения в социальных сетях и на форумах (10%), а также материалы средств массовой информации (8%).