Песков подтвердил встречу Путина с спецпосланником Дональда Трампа

В Санкт-Петербурге пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Основной темой встречи станет обсуждение путей урегулирования украинского кризиса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил предстоящую беседу. По его словам, стороны ведут тщательную подготовку к переговорам.

Песков добавил, что в ходе встречи Уиткофф доставит Путину послание от американского президента. Кроме того, в ходе переговоров стороны продолжат обсуждение различных аспектов урегулирования конфликта на Украине. Песков подчеркнул, что переговоры позволят Москве четко изложить свою позицию перед Вашингтоном.

Точная продолжительность встречи пока не определена. Стороны будут обсуждать вопросы столько, сколько потребуется российскому лидеру, подытожил представитель Кремля.