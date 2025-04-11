Милонов потребовал ввести наказание для астрологов и гадалок

В России следует законодательно разграничить профессиональных психологов и шарлатанов, пользующихся доверием граждан. Так полагает депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

В беседе с «ФедералПресс» Милонов отметил, что необходимо разделять профессиональных психологов, которые потратили годы на получение медицинского образования, и профессиональных мошенников, годами обманывающих доверчивых граждан.

По словам политика, тарологи, гадалки и астрологи являются преступниками. Именно поэтому с ними нужно бороться всеми доступными инструментами Уголовного кодекса Российской Федерации.