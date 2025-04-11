На федеральной трассе «Кола» введут реверсивное движение из-за ремонта

На 57-м километре трассы Р-21 у поселка Приладожский введут попеременное движение из-за ремонта дорожного полотна.

С 12 по 19 апреля на 57-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе поселка Приладожский будет организовано реверсивное движение. Причиной работ стали запланированные работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия.

Для обеспечения безопасности движения во время ремонтных работ будет задействовано светофорное регулирование, а скорость движения ограничат до 40 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На месте установят временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры и дополнительные сигнальные устройства. Как отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, график работ может быть скорректирован в случае ухудшения погодных условий.