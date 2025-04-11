В Петербурге ищут подрядчика для проекта в «Шушарах» за 356 млн рублей

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на выбор подрядчика для проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации по капитальному строительству инфраструктуры площадки «Шушары».

Начиная с 11 апреля АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» приступило к поиску проектировщика, а прием заявок продлится до 28 апреля. Максимальная стоимость контракта составляет 356 миллиона рублей, однако в ходе торгов цена может быть снижена. Финансирование работ будет полностью осуществляться за счет бюджетных инвестиций Петербурга, направленных в уставный капитал компании.

Проект предусматривает строительство дорог внутри площадки, контрольно-пропускного пункта и инженерных сетей, включая электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, слаботочные системы и газоснабжение.

Строительство будет проходить в четыре этапа. Cначала построят дороги и проложат кабельные линии, затем обустроят подъезды и остальную инфраструктуру особой экономической зоны, а на последнем этапе возведут таможенные объекты, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Вице-губернатор Кирилл Поляков отмечал, что всю инфраструктуру площадки площадью больше 127 гектаров планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году. Размещение здесь передовых научно-технических, промышленных и оборонных предприятий должно усилить экономический потенциал Санкт-Петербурга.