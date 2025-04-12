Субботним утром шесть самолетов не вылетят из Пулково в запланированное время

Пассажиры шести рейсов столкнулись с задержками вылетов из Пулково субботним утром 12 апреля.

Задержано отправление рейса под номером UJ 736 авиакомпании AlMasria Universal Airlines Хургаду. Вместо запланированного вылета в 3:30 самолет отправится в воздух только в 20:35.

Также задержка коснулась рейса D2 323 в Ухту. Пассажиры должны были вылететь в 7:00, но время отправления перенесли на 8:50.

Авиакомпания FlyOne Armenia задержала рейс 3F 334 в Ереван. Изначально самолет должен был взлететь в 9:50, но теперь вылет перенесен на 10:40.

Рейс S7 6410 авиакомпании Avia Traffic в Бишкек не вылетит из Северной столицы по расписанию. Вместо 12:35 его отправление сдвинулось на13:00.

Рейс компании S7 Airlines под номером S7 6410 в Иркутск не улетит из Петербурга вовремя. Его отправление перенесли с 12:35 на 13:00.

Борт с номером HH 742 в Самарканд от авиакомпании Qanot Sharq задержится. Самолет вылетит в 17:00 вместо запланированных 16:10.

Задержки вылетов могут быть связаны со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Согласно данным сервиса Flightradar24, его самолет Gulfstream G650ER вылетел из Пулково в направлении Омана в 22:59 по московскому времени.