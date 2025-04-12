Три петербурженки лишились 32 млн рублей после звонков мошенников

За неделю три женщины из Санкт-Петербурга стали жертвами мошенников, потеряв в сумме свыше 30 миллионов рублей.

Около 11 утра 11 апреля сотрудники полиции получили заявление от 54-летней женщины из Приморского района. Жительница Комендантского проспекта рассказала правоохранителям о том, что 2 апреля она получила звонок от неизвестных. Мошенники выдавали себя за якобы сотрудников Росфинмониторинга. В ходе разговора злоумышленники убедили жертву собрать все сбережения и передать их курьеру у своего дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, в итоге женщина потеряла 8,8 миллиона рублей от действий мошенников. На данный момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.

В связи с поступившим заявлением правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также мошенникам удалось обмануть 71-летнюю пенсионерку из Центрального района Петербурга. С 26 марта по 9 апреля на ее телефон поступали звонки от неизвестных.

Мошенники представились сотрудниками компании, в которой заявительница работала 20 лет назад бухгалтером, а также выдавали себя за сотрудников ФСБ. Они убедили ее передать сбережения под предлогом их проверки.

После звонков женщина передала деньги курьеру, однако через четыре дня злоумышленники вернули пенсионерке данную сумму, но фальшивыми купюрами. По указанию аферистов, заявитель заняла еще деньги и передала их неизвестной женщине

В итоге общий материальный ущерб от действий злоумышленников составил 18 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Кроме того, на уловку мошенников попалась 72-летняя учитель одной из школ Северной столицы. По словам педагога, на ее мобильный телефон с 8 по 9 апреля приходили звонки от неизвестных.

Злоумышленники представлялись сотрудниками ФСБ и Роскомнадзора. Они убедили жертву в том, что с ее счетов происходит финансирование армии одной недружественной страны. По словам неизвестных, для предотвращение данных действий учителю нужно было передать сбережения курьеру для декларирования.

После звонка заявитель передала двум курьерам 5,3 миллиона рублей.

В настоящий момент сотрудники полиции составили ориентировки на внешность подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».