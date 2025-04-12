Петербуржцев ждет розовое апрельское полнолуние

В предстоящие выходные жители Санкт-Петербурга смогут увидеть апрельское полнолуние, известное как «Розовая Луна». Однако в этом году Луна будет находиться на максимальном расстоянии от Земли.

Микролуние случается, когда полнолуние или новолуние совпадает с моментом, когда Луна максимально удалена от Земли из-за эллиптической формы орбиты. В этот раз видимый размер Луны будет примерно на 5,1% меньше обычного. Такое совпадение происходит всего несколько раз в год.

В апреле «Розовую Луну» можно будет наблюдать в созвездии Девы рядом с яркой звездой Спикой. Хотя сама Луна розовой не станет — это название связано с цветением розового мха в Северной Америке. Из-за яркого лунного света разглядеть Спику невооруженным глазом будет сложно. Для наблюдения может понадобится бинокль.

Апрельское полнолуние также известно, как «Луна прорастающей травы» и «Яичная Луна».

Это полнолуние особенно важно для западной христианской традиции, так как определяет дату Пасхи. Согласно правилам, праздник отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, следующего за равноденствием.