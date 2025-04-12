Студенческие семьи в Петербурге могут получать почти 19 тысяч рублей

Законопроект о ежемесячных выплатах уже внесен в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. А размер выплат планируют закрепить в Социальном кодексе.

Представители Смольного предложили увеличить ежемесячные выплаты студенческим семьям с 3,4 до 18,7 тысячи рублей, что соответствует детскому прожиточному минимуму. Если законопроект будет принят, сумма выплат будет закреплена в Социальном кодексе.

Законопроект также уточняет понятие студенческой семьи, предусматривая уровень образования родителей — бакалавриат или специалитет. Документ включает и другие корректировки порядка предоставления социальной поддержки семьям с детьми в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

В пояснительной записке к документу указано, что ежемесячные выплаты будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований Комитета по социальной политике. Новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года и распространятся на правоотношения, возникшие с этой даты.

Отметим, что вопрос о повышении выплат студенческим семьям обсуждался в Смольном с конца 2024 года. Первая версия законопроекта была опубликована на сайте городской администрации еще в ноябре.