Лера Кудрявцева раскритиковала внимание прессы к похоронам Паши Техника

Российская телеведущая Лера Кудрявцева резко осудила масштабные похороны рэпера Паши Техника.

Известная российская теле- и радиоведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева возмутилась церемонией прощания с рэпером Пашей Техником. В своем Telegram-канале она призналась, что подобный размах похорон ее сильно раздражает.

Кудрявцева отметила, что не считает правильным такое повышенное внимание к церемонии прощания с артистом. По ее словам, множество достойных людей гибнут на СВО, но их не хоронят с такой помпой. Кроме того, звезда призвала СМИ не возводить Пашу Техника на пьедестал, чтобы не подавать молодежи дурной пример.

Напомним, что в конце марта рэпера экстренно госпитализировали в Таиланде из-за тяжелого отравления. Врачи ввели его в искусственную кому, однако у пациента обнаружили пневмонию с дыхательной недостаточностью, острый респираторный дистресс-синдром, поражение почек и септический шок. Музыкант ушел из жизни 4 апреля в возрасте 40 лет.

Церемония прощания с Пашей Техником состоялась 11 апреля в московском храме Петра и Павла. Попрощаться с ним пришли родные, друзья и поклонники. Артиста похоронили на Николо-Архангельском кладбище.