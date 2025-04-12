СК возбудил уголовное дело из-за падения металлической балки на голову девушки

После падения металлической балки на голову 21-летней жительницы Санкт-Петербурга следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, вечером 11 апреля с фасада дома на 21-летнеюю жительницу Аптекарского проспекта упала металлическая балка. Пострадавшую доставили в одну из городских больниц с травмой головы. На данный момент девушке оказывают медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В связи с происшествием следователи Петроградского района возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью. Параллельно с этим ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Петербурга.

В настоящее время полицейские выясняют точные обстоятельства происшествия, в том числе причины падения балки и степень ответственности лиц, отвечающих за содержание здания.