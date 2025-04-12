Свыше 160 делегатов ждут на съезд блокадников в Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный съезд Международной ассоциации блокадников Ленинграда. Участники возложат цветы на Пискаревском кладбище и посетят концерт в БКЗ «Октябрьский».

С 6 по 10 мая 2025 года в Петербурге состоится юбилейный съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Данное событие станет одним из центральных в региональной программе мероприятий, приуроченных к памятной дате и объявленному Президентом России Году Защитника Отечества.

На мероприятии представители Смольного ожидают увидеть свыше 160 участников из 48 регионов России, а также представителей 9 стран ближнего и дальнего зарубежья. Как отметили в городской администрации, проведение такого форума имеет особое значение для сохранения связи поколений, исторической памяти и укрепления духовно-нравственных ценностей в обществе.

Программа мероприятий пройдет при поддержке Петербурга. Она была подготовлена совместно с ветеранами-блокадниками и включает в себя круглые столы, торжественный вечер «Встреча друзей», возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». Кроме того, делегаты станут почетными гостями на общегородских торжествах, посвященных Дню Победы.