Фигуристка Александра Трусова опубликовала эмоциональное видео о беременности

Фигуристка из Санкт-Петербурга Александра Трусова поделилась трогательным видео в социальных сетях.

На кадрах спортсменка делится эмоциями от ощущения своей беременности. Ролик был выложен в субботу, 12 апреля. А само видео сопровождается подписью, сообщающей, что Александра беременна, хотя на момент записи она еще об этом не знает.

Напомним, что в августе 2024 года спортсменка вышла замуж за своего коллегу по фигурному катанию — Макара Игнатова. Позже стало известно, что пара ожидает пополнения в семье. Во время шоу-турнира «Русский вызов» 22 марта 2025 года в Петербурге они сообщили поклонникам, что у них будет мальчик.

Новость о беременности Александры вызвала волну радости и поздравлений среди зрителей. За выступление пара получила 16,32 балла, но главным событием вечера стало радостное известие о скором пополнении в ее семье.