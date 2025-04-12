Свердловский депутат связал использование самокатов с сексуальной ориентацией

Фраза о сексуальной ориентации самокатчиках прозвучала от депутата Законодательного собрания Свердловской области в эфире одного из телеканалов. Пользователи социальных сетей решили подхватить эту фразу.

Люди с твердыми гетеросексуальными наклонностями на самокатах не ездят. Об этом заявил депутат Алексей Свалов. По мнению депутата, настоящий мужчина должен стремиться к традиционным ценностям: семье, стабильной работе, собственному жилью и автомобилю.

Когда ведущий поинтересовался, разве эти принципы несовместимы с самокатом, депутат добавил, что важным критерием являются именно твердые гетеросексуальные наклонности, намекая на стереотипное восприятие любителей кикшеринга.

Кроме того, политик раскритиковал кикшеринговые сервисы, обвинив их в отсутствии заинтересованности в соблюдении правил. По его словам, ограничения сделают поездки дороже, что снизит спрос, а значит, и прибыль бизнеса. В завершение Свалов предложил запретить аренду самокатов в центре города, особенно там, где нет велодорожек.

Отметим, что представители кикшеринговых компаний Комитет по транспорту Петербурга под руководством Валентина Енокаева регулярно заключает соглашения, регулирующее услуги сервисов. Так, документ вводит финансовые обязательства для компаний и новые ограничения для пользователей электросамокатов, которые, в том числе, помогают снижать колличество ДТП в городе.