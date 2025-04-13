Петербурженку задержали за кражу ювелирных изделий на сумму 1,1 млн рублей

В Выборгском районе Санкт-Петербурга раскрыта кража ювелирных изделий на сумму свыше 1 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, заявление о преступлении поступило 11 апреля. Потерпевший сообщил о пропаже украшений из своей квартиры в доме, расположенном на улице Композиторов, произошедшей накануне. По его словам, был взломан сейф, из которого похитили ювелирные изделия на сумму 1,1 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 11 апреля вечером сотрудниками полиции была задержана подозреваемая неподалеку от дома на проспекте Энгельса. Ею оказалась молодая неработающая женщина, проживающая в Санкт-Петербурге, но зарегистрированная в Ямало-Ненецком автономном округе.

Она призналась в совершении преступления. Женщина объяснила, что, находясь в гостях у потерпевшего 10 апреля, в его отсутствие, взломала сейф с помощью отвертки и украла ювелирные изделия. Похищенное было изъято у подозреваемой.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».