Актер Баринов считает мат уместным в кругу близких людей

Народный артист России Валерий Баринов высказал свое мнение о месте нецензурной лексики в обществе и искусстве. По его словам, мат допустим лишь в узком кругу близких людей, где он является показателем доверия и неформальности общения.

Однако, в профессиональной сфере, в частности, на сцене и в кино, употребление нецензурной брани недопустимо, считает актер.

Баринов подчеркнул, что мат в кино и театре разрушает атмосферу, отвлекает зрителя и свидетельствует о недостатке культуры и словарного запаса у создателей произведения, пишет ТАСС.

Артист уверен, что богатство русского языка позволяет выразить любые эмоции без использования ненормативной лексики. Он считает использование мата в искусстве признаком творческой несостоятельности.

Мнение Баринова прозвучало на фоне обсуждения инициативы депутата Госдумы Александра Аксененко об увеличении штрафов за использование нецензурной лексики в публичных местах и сети Интернет. Предложение предусматривает повышение штрафов в десять раз — до 10 тысяч рублей.

Ранее музыкант Сергей Шнуров назвал идею об увеличении штрафов за мат «самонадеянной глупостью».