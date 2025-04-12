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Культура

Сергей Шнуров выступил против штрафов за мат

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался против идеи запрета нецензурной лексики в России. Музыкант заявил, что готов оплачивать штрафы за мат, чтобы свободно пользоваться родным языком.

Борьба за независимую русскую культуру почему-то часто сопровождается нападками на великий русский язык, отметил Шнуров. По его словам, сохранение языка, объединяющего миллионы людей, стоит того, чтобы за него платить.

Также музыкант назвал бессмысленными попытки запретить слова, с которыми предки побеждали в боях, переживали горести и радовались победам. Он считает подобные инициативы бесполезной и самонадеянной глупостью.

В настоящее время за нецензурную брань в общественных местах предусмотрен штраф от 500 до тысячи рублей или арест до 15 суток. Однако депутат Государственной думы Александр Аксененко сообщил о подготовке законопроекта, который увеличит штрафы за мат в публичном пространстве и интернете до отметки в 10 тысяч рублей.

Данную инициативу планируют вынести на обсуждение межфракционной комиссии по защите русского языка.

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