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Контролем соблюдения прав задержанного рейса в Пулково занимается прокуратура

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Задержка рейса Санкт-Петербург — Шарм-эш-Шейх, выполняемого авиакомпанией AlMasria Universal Airlines, стала причиной для вмешательства прокуратуры.

Вылет, запланированный на 13 апреля 2025 года из аэропорта Пулково, перенесен на 14 апреля. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла под свой контроль ситуацию, осуществляя надзор за соблюдением прав пассажиров и действиями авиакомпании, сообщает ее пресс-служба ведомства.

Пассажирам предоставляется вся необходимая помощь. Авиакомпания обеспечила их горячим питанием и напитками, а также организовала проживание в гостинице на время ожидания вылета. Это соответствует требованиям федеральных авиационных правил к обеспечению пассажиров при задержках рейсов.

Прокуратура проверяет соблюдение авиакомпанией всех своих обязательств перед пассажирами, включая своевременное предоставление необходимых услуг и информации.

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