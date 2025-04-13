Петербуржцам рассказали о первом прототипе троллейбуса

Ровно 123 года назад, в 1902 году, Санкт-Петербургу представили первый прототип электрического троллейбуса.

Это событие произошло во дворе дома №10 по Эртелеву переулку (нынешняя улица Чехова), на Экипажной фабрике Петра Фрезе, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, акцентируя внимание на том, что сегодня, 13 апреля, свой день рождения отмечает российский троллейбус.

Представленный горожанам образец мало походил на привычный нам троллейбус. Скорее, это была усовершенствованная телега, оснащенная электромотором и толстым проводом, соединяющим пульт управления с контактной сетью. Корпуса, стекол и сидений прототип не имел. Однако, в отличие от традиционных конных экипажей, он передвигался не за счет лошадиной силы, а благодаря электричеству. Это был первый шаг к созданию удобного и экологичного городского транспорта.

Спустя более трех десятилетий, в 1936 году, по улицам Ленинграда уже курсировали троллейбусы с деревянными кузовами ЯТБ-1, открыв эру регулярного троллейбусного движения.

Сегодня Санкт-Петербург может похвастаться одной из самых больших в России троллейбусных сетей с развитой системой автономного хода.

Ранее стало известно о планах города на Неве обновить свой электротранспорт в 2025 году, закупив 60 больших электробусов. Это решение, по словам главы Комитета по транспорту Валентина Енокаева, направлено на улучшение экологии города и повышение комфорта пассажиров. Выбранная модель — МАЗ 303Е23, разработанная совместно Минским автомобильным заводом и российской компанией «Итэлма». Электробусы будут преимущественно белорусского производства, за исключением российской силовой установки.