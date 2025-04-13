Началась Божественная литургия в Исаакиевском соборе в Вербное воскресенье

Исаакиевский собор Санкт-Петербурга принял в свои стены верующих в Вербное воскресенье, 13 апреля. В этот день состоялась торжественная Божественная литургия, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Служба стала центральным событием праздничного дня, собрав многочисленных прихожан.

По завершении литургии прошел традиционный крестный ход вокруг собора. В нем приняли активное участие учащиеся православных гимназий и воскресных школ, для которых после окончания процессии была организована экскурсия по собору, включающая восхождение на знаменитую колоннаду, открывающую панорамный вид на город.

Возрождение празднования Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) с масштабными крестными ходами в 2014 году придало особую значимость этому дню. Традиция, прерванная еще в петровские времена, вернулась.

Апрель в православном календаре — месяц важных церковных праздников, таких как, например, Благовещение. Однако, 2025 год отличается особой значимостью: в апреле православные христиане отметят Пасху.