Свыше 100 моделей ракет запустили в воздух над Петропавловской крепостью

В День космонавтики, 12 апреля, над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге запущены в воздух свыше 100 моделей ракет, созданных юными конструкторами и любителями.

Празднование 60-летия выхода человека в открытый космос прошло в формате масштабного фестиваля, пишет ТАСС.

В течение дня Музей космонавтики и ракетной техники был открыт для бесплатного посещения. Гости смогли посмотреть фильм «Дорога к звездам» и принять участие в интерактивных занятиях.

Торжественное открытие праздника состоялось с традиционного полуденного выстрела с Нарышкина бастиона, произведенного космонавтом-испытателем Александром Гребенкиным.

В программе были показательные запуски моделей ракет, встреча с космонавтами, выступление оркестра и праздничный концерт.

Петропавловская крепость, на территории которой в 1932-1933 годах располагалась Газодинамическая лаборатория (ГДЛ) — «колыбель» советской космонавтики, традиционно становится местом проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню космонавтики.

Музей космонавтики и ракетной техники, открытый в 1973 году, представляет экспозицию, включающую ракетные двигатели, макеты космической техники, документы и фотографии, а также спускаемый аппарат спутника «Комета» и капсулу «Союз МС-02».