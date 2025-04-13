Жителя Петергофа арестовали за торговлю наркотиками в гараже

В Петергофе арестован 36-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ.

Задержание произошло 11 апреля 2025 года около 13:40 вблизи дома на Чебышевской улице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обыска в квартире и принадлежащем подозреваемому гараже полицейские обнаружили и изъяли 92,42 грамма запрещенного вещества темно-коричневого цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что данное вещество представляет собой смесь, содержащую сильнодействующее наркотическое средство.

Расследование установило, что задержанный организовал нелегальный канал сбыта наркотических веществ, используя свой гараж как склад для хранения запрещенных препаратов. Сбыт осуществлялся контактным способом — непосредственно покупателям.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.