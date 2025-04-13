Пострадавшую при пожаре на проспекте Тереза женщину госпитализировали

В одной из квартир жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга на улице Тереза произошел пожар. В результате происшествия пострадала женщина. Ее пришлось срочно госпитализировать.

Сообщение о возгорании поступило на пульт к спасателям 13 апреля около часа дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Полученная информация стала поводом для незамедлительного выезда сотрудников ведомства на место ЧП.

Как впоследствии выяснилось, огонь загорелся, когда женщина готовила еду. Пламя перекинулось на одежду пострадавшей, из-за чего медикам пришлось отвезти ее в больницу.

Очаг возгорания был ликвидирован сотрудниками министерства чрезвычайных ситуаций. В тушении пожара приняли участие 3 специализированные машины ведомства и 15 человек личного состава.