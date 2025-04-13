Пенсии в мае выплатят раньше в связи с праздниками

Российские пенсионеры получат майскую выплату раньше времени в связи с праздниками.

Граждане, обычно получающие пенсию с 1 по 10 мая, получат ее до праздничных выходных — за день до начала праздников, пишет RT. Это происходит в соответствии с российским законодательством, согласно которому выплаты, приходящиеся на выходные или праздники, производятся заранее, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, за последние 5 лет наблюдается значительный рост социальных выплат. В настоящее время ни один пенсионер не получает выплату ниже прожиточного минимума, установленного в его регионе. Это стало возможным благодаря изменениям в пенсионном законодательстве, которые, по мнению депутата, положительно повлияли на доходы пенсионеров.

Отмечается, что в мае 2025 года вступают в силу новые изменения, затрагивающие пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан. Однако подробности пока неизвестны.