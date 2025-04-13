Розенбаум назвал причину регистрации бренда «Гоп-стоп»

Певец Александр Розенбаум объяснил, зачем он зарегистрировал бренд «Гоп-стоп».

Он опроверг информацию о регистрации своих песен в качестве товарных знаков для производства алкоголя, назвав эти сообщения «желтой прессой». На самом деле, регистрация таких фраз как «Ау», «Доля казачья — служба лихая», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и других, связана с премьерой его нового мюзикла «Вальс-Бостон», пишет «Комсомольская правда».

Заявки на товарные знаки поданы для использования в рамках мерчандайзинга, сопровождающего спектакль. Розенбаум подчеркнул, что лично не участвует в разработке и производстве сувенирной продукции, но зарегистрировал эти фразы для защиты авторских прав и предотвращения несанкционированного использования. Цель регистрации — исключить возможность использования его песенных строк другими лицами в коммерческих целях, в том числе при производстве алкоголя, сказал певец.

Он выразил уверенность в необходимости пресечения подобных спекуляций со стороны СМИ, распространяющих недостоверную информацию.