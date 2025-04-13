Бастрыкин поручил проверить историю с избиением девушки-подростка в Петербурге

Следственный комитет России взял под контроль расследование об избиении 17-летней жительницы Санкт-Петербурга.

Группа подростков, по предварительным данным, напала на девушку в торговом центре, причинив ей тяжелые телесные повреждения, сообщает пресс-служба СК России. Насилие не ограничилось избиением: в последующие дни девушку преследовали и запугивали.

Предположительная причина агрессии — заявление потерпевшей в полицию о нападении на другую несовершеннолетнюю.

В связи с произошедшим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично взял расследование под свой контроль. Он поручил временно исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело и регулярно отчитываться о ходе следственных действий, а также об их итоге.