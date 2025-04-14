Суд принял решение о домашнем аресте для напавшей на актера Деля

Александра Дроздова, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью актера Ильи Деля, помещена под домашний арест. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия.

Согласно материалам дела, 12 апреля 2025 года около 4 часов утра в квартире на улице Казанской произошел конфликт между Дроздовой и Ильей Делем, в ходе которого девушка, по версии следствия, нанесла Делю не менее двух ножевых ранений в грудь, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в тот же день Дроздова была задержана и ей было предъявлено обвинение.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 июня 2025 года. На время действия домашнего ареста Дроздовой запрещено покидать квартиру, общаться с участниками уголовного дела, а также использовать телефон, интернет и почтовую связь.

Как стало известно ранее, конфликт произошел между Ильей Делем и его сожительницей, которая также работает в театре.