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Вирусолог Протасова сообщила о возможном пробуждении вируса лонг-ковида

Валерия Трусова
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Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Врачи и ученые до сих пор не могут разгадать загадку длинного ковида, который настигает каждого пятого переболевшего. Это затяжное состояние способно мучить человека месяцами или годами, а некоторые пациенты, подхватившие инфекцию в самом начале пандемии в 2020 году, все еще не могут избавиться от ее последствий.

В интервью изданию «RuNews24.ru» доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова рассказала об открытии ученых.

Эксперт рассказала, что ученые решили выяснить, есть ли отличия между коронавирусами, которые вызывают ковид без перехода в лонг-ковид, и теми вирусами, которые вызывают это затяжное изнурительное заболевание. По ее словам, оказалось, что эти вирусы разные.

Собеседница издания раскрыла, что длинный ковид вызывают именно генотипы коронавируса N/120 и N/152, которые обезоруживают иммунную систему. Она отметила, что СПИД возникает не только при инфицировании человека ВИЧ, но и при инфицировании генотипами коронавируса N/120 и N/152, вызывающего лонг-ковид.

Доктор медицинских наук подчеркнула, что длинный ковид представляется более опасным заболеванием, чем СПИД, хотя бы потому что для сдерживания ВИЧ существуют лекарства, а для вируса лонг-ковида их пока нет.

По ее словам, высказывание главы офиса ВОЗ в России Батыра Бердыклычева о том, что ковид перешел в разряд сезонных инфекций, идет вразрез с наукой.

Эксперт резюмировала, что в любой момент спящий вирус может проснуться и устроить новую пандемию ковида, ведь у него стремительная эволюция, в ходе которой могут появляться смертоносные штаммы.

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