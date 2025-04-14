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Кикшеринг не работал в Петербурге 4 дня апреля из-за плохой погоды

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Неблагоприятные погодные условия привели к приостановке работы кикшеринговых компаний Санкт-Петербурга на 4 дня во вторую неделю апреля.

В соответствии с соглашением, заключенным с Комитетом по транспорту, операторы прекратили предоставление электросамокатов в аренду, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Михаил Казаков пояснил, что обновленное соглашение, подписанное в этом сезоне, обязательно предусматривает приостановку работы электросамокатов в непогоду для предотвращения возможных ДТП.

Статистика последних суток работы электросамокатов демонстрирует 106 зафиксированных нарушений правил дорожного движения. Значительная часть из них связана с несоблюдением правил поведения на пешеходных переходах — 85 случаев неспешивания. Кроме того, зафиксировано 11 случаев использования одного электросамоката несколькими людьми одновременно.

Стоит отметить, что сезон аренды электросамокатов в Санкт-Петербурге стартовал 6 марта. Три компании-оператора выпустили на городские улицы 42 тысячи средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Напомним, Комитет по транспорту Санкт-Петербурга регулярно заключает соглашения с операторами кикшеринга, чтобы снизить количество аварийных ситуаций в городе. Глава ведомства Валентин Енокаев подчервиал, что ограничения на поездки на СИМ действуют почти везде, однако в четырех районах: Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском, на электросамокатах ездить можно только с ограниченной скоростью и не по всем улицам.

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