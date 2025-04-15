Первоклассникам рекомендуют тратить не больше часа на домашнее задание

Министерство просвещения России установило новые нормы выполнения домашних заданий для школьников с 1 сентября 2025 года.

В ведомстве утвердили, сколько времени ученики 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания. По новым правилам, ученики первых классов должны тратить на домашнюю работу не больше одного часа в день, вторых и третьих классов – 1,5 часа, а четвероклассники – до 2 часов.

Начиная с нового учебного года вводится единое планирование учебной нагрузки, включая нормирование контрольных и проверочных работ. Всероссийские проверочные работы не должны превышать 10% от общего числа уроков по программе. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Школам также поручено контролировать объем заданий на дом по всем предметам для каждого класса. Педагоги должны задавать домашнюю работу на текущем уроке, а при наличии электронного журнала – дублировать туда информацию не позднее окончания учебного дня.

Кроме того, для рефератов, докладов, презентаций и стихов школьникам необходимо предоставлять больше времени.